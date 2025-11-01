PSG : Gonçalo Ramos savoure son but libérateur contre Nice

Alors que le Paris Saint-Germain se dirigeait vers un quatrième match nul en cinq rencontres de Ligue 1, Gonçalo Ramos (24 ans) a, encore une fois, délivré ses partenaires à la dernière seconde contre l’OGC Nice (1-0). Sur un ultime corner dévié par Kang-In Lee, le Portugais pouvait smasher le ballon dans les cages de Diouf et offrir la victoire au PSG. Une victoire qu’il peut savourer avant un gros match contre le Bayern Munich, en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

« Tous les matchs sont importants, c’est important de gagner tous les matchs. C’est très difficile de jouer tous les matchs du championnat, donc c’est une excellente victoire. Pour le match contre le Bayern ? On se prépare depuis un moment. Toutes les semaines, tous les jours sont importants pour continuer à s’améliorer, apprendre en stratégie, comme aujourd’hui », a-t-il lâché sur BeIN Sports.