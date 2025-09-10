OM : Adrien Rabiot prend enfin la parole

Rythmé par la polémique liée à sa bagarre avec Jonathan Rowe après la défaite face à Rennes le 15 août dernier (1-0), le quotidien d’Adrien Rabiot a pris un tout nouveau sens ces derniers jours. Comme l’Anglais, parti à Bologne, l’international tricolore a été invité par ses dirigeants à se trouver une porte de sortie en fin de mercato.

C’est finalement l’AC Milan qui s’est offert les services du milieu de terrain de 30 ans pour environ 10 millions d’euros. Rabiot y retrouvera Max Allegri, qu’il avait côtoyé lors de son passage à la Juventus, et accessoirement Jonathan Rowe, dès ce dimanche à l’occasion de la 3e journée de Serie A. Une rencontre qui sera particulièrement scrutée quand on sait comment les deux hommes se sont quittés.

Pas encore de commentaire sur "l’affaire Rabiot-Rowe"

Ce mercredi, Adrien Rabiot a pris la parole publiquement pour la première fois depuis l’incident, mais sans l’évoquer clairement (sa mère Véronique avait indiqué qu’il donnerait sa version des faits). Pour le joueur formé au PSG, c’était surtout l’occasion de faire ses adieux aux supporters marseillais, un an seulement après son arrivée. «Chers supporters marseillais, avant de commencer ma nouvelle aventure à Milan je voulais vous adresser un message. Depuis le 1er jour où je suis arrivé à Marignane, vous n’avez pas attaché d’importance à mon passé parisien, et m’avez tout de suite adopté en tant que Marseillais, et ce jusqu’à mon départ», a-t-il écrit sur Instagram.

«Durant toute la saison vous m’avez encouragé, accompagné, porté, applaudi… vous avez été d’un soutien sans faille. J’ai senti cette ferveur, cette passion, cet amour du football qui vous anime et qui fait de Marseille une ville et un club unique en France. Je n’oublierai jamais l’ambiance du Vélodrome. Les chants, les tifos et ce "Aux armes". Les joies lors des célébrations et surtout cette sensation indescriptible de marquer dans ce stade… Ça aura été un immense plaisir de défendre vos couleurs, celles de l’Olympique de Marseille. Merci pour tout peuple Bleu & Blanc. DUC.» Comme pour Rowe, les supporters phocéens devront attendre avant d’obtenir des explications.