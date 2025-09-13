BL : Dortmund enchaîne grâce à Guirassy, Fribourg retourne totalement Stuttgart
10 clubs allemands s’affrontaient ce samedi après-midi, et deux en ressortent comme les grands gagnants : Dortmund et Cologne. Vainqueur de Heidenheim (0-2), et accrocheur de Wolfsourg (3-3), les deux clubs occupent provisoirement la tête du classement de Bundesliga. Comme souvent, les Marsupiaux s’en sont remis à leur éternel sauveur, Serhou Guirassy, buteur de la tête sur un centre de Ryerson (34e), puis à Beier, trouvé par Adeyemi (45+6e). Pour Cologne, qui totalise aussi sept points en trois rencontres, la décision a été plus tardive.
Classement live Bundesliga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Bayern Munich
|9
|3
|+11
|3
|0
|0
|13
|2
|2
|Dortmund
|7
|3
|+5
|2
|1
|0
|8
|3
|3
|Cologne
|7
|3
|+4
|2
|1
|0
|8
|4
|4
|Francfort
|6
|3
|+3
|2
|0
|1
|8
|5
|5
|Hoffenheim
|6
|3
|+1
|2
|0
|1
|7
|6
|6
|Leipzig
|6
|3
|-3
|2
|0
|1
|3
|6
|7
|Wolfsbourg
|5
|3
|+2
|1
|2
|0
|7
|5
|8
|Sankt Pauli
|4
|2
|+2
|1
|1
|0
|5
|3
|9
|Leverkusen
|4
|3
|+1
|1
|1
|1
|7
|6
|10
|Augsbourg
|3
|2
|+1
|1
|0
|1
|5
|4
|11
|Stuttgart
|3
|3
|-2
|1
|0
|2
|3
|5
|12
|Fribourg
|3
|3
|-3
|1
|0
|2
|5
|8
|13
|Union Berlin
|3
|3
|-4
|1
|0
|2
|4
|8
|14
|M'gladbach
|1
|2
|-1
|0
|1
|1
|0
|1
|15
|Mayence
|1
|3
|-2
|0
|1
|2
|1
|3
|16
|Brême
|1
|2
|-3
|0
|1
|1
|4
|7
|17
|Hambourg
|1
|3
|-6
|0
|1
|2
|0
|6
|18
|Heidenheim
|0
|3
|-6
|0
|0
|3
|1
|7
Amoura (42e), l’ancien Rennais Lovro Majer (65e) et Maximilian Arnold (90+9) avaient cru permettre au Vfl de s’imposer, mais l’égalisation de Kaminski (90+14e) en toute fin de match a permis aux visiteurs de sauver les meubles en repartant avec un point. Waldschmidt (5e) et Johannesson (90+1e) l’avaient précédé. Dans les autres matchs, Stuttgart a été totalement renversé par Fribourg (3-1) malgré l’ouverture du score de Demirovic. Matanovic (81e, 90+1e) et Scherhant (86e) ont fait la décision en toute fin de match. Leipzig est allé s’imposer à Mayence grâce au premier but de Johan Bakayoko cette saison (0-1), tandis qu’Hoffenheim a douché l’Union Berlin (2-4). Kramaric (45+1e), Asllani (45+3e, 52e) et Lemperle (82e) ont marqué pour les visiteurs.
