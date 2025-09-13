Menu Rechercher
Bundesliga

BL : Dortmund enchaîne grâce à Guirassy, Fribourg retourne totalement Stuttgart

Par Jordan Pardon
1 min.
Serhou Guirassy @Maxppp
Heidenheim 0-2 Dortmund

10 clubs allemands s’affrontaient ce samedi après-midi, et deux en ressortent comme les grands gagnants : Dortmund et Cologne. Vainqueur de Heidenheim (0-2), et accrocheur de Wolfsourg (3-3), les deux clubs occupent provisoirement la tête du classement de Bundesliga. Comme souvent, les Marsupiaux s’en sont remis à leur éternel sauveur, Serhou Guirassy, buteur de la tête sur un centre de Ryerson (34e), puis à Beier, trouvé par Adeyemi (45+6e). Pour Cologne, qui totalise aussi sept points en trois rencontres, la décision a été plus tardive.

Classement live Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 9 3 +11 3 0 0 13 2
2 Logo Dortmund Dortmund 7 3 +5 2 1 0 8 3
3 Logo Cologne Cologne 7 3 +4 2 1 0 8 4
4 Logo Francfort Francfort 6 3 +3 2 0 1 8 5
5 Logo Hoffenheim Hoffenheim 6 3 +1 2 0 1 7 6
6 Logo Leipzig Leipzig 6 3 -3 2 0 1 3 6
7 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 5 3 +2 1 2 0 7 5
8 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 4 2 +2 1 1 0 5 3
9 Logo Leverkusen Leverkusen 4 3 +1 1 1 1 7 6
10 Logo Augsbourg Augsbourg 3 2 +1 1 0 1 5 4
11 Logo Stuttgart Stuttgart 3 3 -2 1 0 2 3 5
12 Logo Fribourg Fribourg 3 3 -3 1 0 2 5 8
13 Logo Union Berlin Union Berlin 3 3 -4 1 0 2 4 8
14 Logo M'gladbach M'gladbach 1 2 -1 0 1 1 0 1
15 Logo Mayence Mayence 1 3 -2 0 1 2 1 3
16 Logo Brême Brême 1 2 -3 0 1 1 4 7
17 Logo Hambourg Hambourg 1 3 -6 0 1 2 0 6
18 Logo Heidenheim Heidenheim 0 3 -6 0 0 3 1 7
Amoura (42e), l’ancien Rennais Lovro Majer (65e) et Maximilian Arnold (90+9) avaient cru permettre au Vfl de s’imposer, mais l’égalisation de Kaminski (90+14e) en toute fin de match a permis aux visiteurs de sauver les meubles en repartant avec un point. Waldschmidt (5e) et Johannesson (90+1e) l’avaient précédé. Dans les autres matchs, Stuttgart a été totalement renversé par Fribourg (3-1) malgré l’ouverture du score de Demirovic. Matanovic (81e, 90+1e) et Scherhant (86e) ont fait la décision en toute fin de match. Leipzig est allé s’imposer à Mayence grâce au premier but de Johan Bakayoko cette saison (0-1), tandis qu’Hoffenheim a douché l’Union Berlin (2-4). Kramaric (45+1e), Asllani (45+3e, 52e) et Lemperle (82e) ont marqué pour les visiteurs.

Pub. le - MAJ le
