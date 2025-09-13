BL : Dortmund enchaîne grâce à Guirassy, Fribourg retourne totalement Stuttgart

10 clubs allemands s’affrontaient ce samedi après-midi, et deux en ressortent comme les grands gagnants : Dortmund et Cologne. Vainqueur de Heidenheim (0-2), et accrocheur de Wolfsourg (3-3), les deux clubs occupent provisoirement la tête du classement de Bundesliga. Comme souvent, les Marsupiaux s’en sont remis à leur éternel sauveur, Serhou Guirassy, buteur de la tête sur un centre de Ryerson (34e), puis à Beier, trouvé par Adeyemi (45+6e). Pour Cologne, qui totalise aussi sept points en trois rencontres, la décision a été plus tardive.

La suite après cette publicité

Amoura (42e), l’ancien Rennais Lovro Majer (65e) et Maximilian Arnold (90+9) avaient cru permettre au Vfl de s’imposer, mais l’égalisation de Kaminski (90+14e) en toute fin de match a permis aux visiteurs de sauver les meubles en repartant avec un point. Waldschmidt (5e) et Johannesson (90+1e) l’avaient précédé. Dans les autres matchs, Stuttgart a été totalement renversé par Fribourg (3-1) malgré l’ouverture du score de Demirovic. Matanovic (81e, 90+1e) et Scherhant (86e) ont fait la décision en toute fin de match. Leipzig est allé s’imposer à Mayence grâce au premier but de Johan Bakayoko cette saison (0-1), tandis qu’Hoffenheim a douché l’Union Berlin (2-4). Kramaric (45+1e), Asllani (45+3e, 52e) et Lemperle (82e) ont marqué pour les visiteurs.