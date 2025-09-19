Liga : le Real Betis plombe la Real Sociedad

Pour la cinquième journée de Liga, le Real Betis devait s’imposer contre la Real Sociedad pour se placer parmi les candidats aux places européennes. Et cela n’a pas traîné, car Cucho Hernandez (1-0, 7e) a ouvert rapidement le score, avant que Mendez n’égalise dans la foulée pour les Basques. Il faudra attendre la deuxième période pour voir Remiro être obligé de tromper son propre gardien pour redonner l’avantage aux Andalous (2-0, 51e).

En fin de match, Fornals assurait la victoire et permettait au Betis de prendre la quatrième place, avant d’affronter Osasuna lors de la prochaine journée. En revanche, il y a urgence pour la Real Sociedad, qui n’a pris que deux points et pas la moindre victoire en cinq journées. Il faudra aller chercher le premier succès contre Majorque, la semaine prochaine.