Pourquoi il ne faut absolument pas rater OM-PSG !

Le rendez-vous que tout le monde attend. Il arrive cette saison dès la 5e journée et promet déjà une grande bataille. Dimanche soir, l’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain, avec l’ambition de faire tomber le champion de France en titre. Et rien ne sera impossible pour cette équipe marseillaise. Certes, elle a déjà perdu 2 matches cette saison, mais c’était à chaque fois à l’extérieur. A domicile par contre, deux cartons contre Lorient et… le Paris FC. Tiens tiens, déjà une équipe parisienne.

La suite après cette publicité

Evidemment ce ne sera pas simple pour la troupe de Roberto De Zerbi mais elle a des arguments, avec un effectif renforcé qualitativement durant le mercato estival et une passion toujours intacte. Côté parisien, le début de saison s’est passée sans encombre au niveau des résultats, avec 4 victoires en 4 journées, mais pas en ce qui concerne les blessures. C’est un PSG amputé de nombreux titulaires qui se présentera à l’Orange Vélodrome. De quoi rendre ce déplacement très périlleux.

L’offre magique de DAZN

Pour ne rien rater, vous pourrez donc saisir l’offre de DAZN. En effet, pour seulement 9 €99/mois pendant 3 mois, puis 16 €99/mois pendant 9 mois, vous avez accès à Ligue1+ et donc à 8 matches de L1 en direct et en exclusivité (+le 9e match en différé), soit quasiment toutes les rencontres à chaque journée. Avec ce dimanche le Classique OM-PSG en exclusivité.

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas tout, puisque cette offre vous permet également de bénéficier du contenu exclusif de DAZN. A savoir la Serie A, l’Eredivisie, la Jupiler League, mais aussi la Saudi Pro League ou encore du basket avec la BETCLIC Elite et du MMA et de la boxe. Ainsi, pour moins de 10 euros par mois pendant 3 mois, vous aurez accès à l’intégralité de la Ligue 1 et du catalogue de DAZN ! Une superbe initiative de la part du diffuseur.

Vous l’avez compris, c’est le moment idéal de souscrire à cette offre qui vous donne accès à tout, jusqu’à la fin de la saison, et ce en toute légalité. Alors, pour ne rien regretter et pour profiter dès dimanche du plus gros choc de la Ligue 1, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Une seule solution, s’abonner à DAZN.

La suite après cette publicité

Pour ne rien manquer de votre championnat préféré, n’hésitez plus et souscrivez à l’une des offres DAZN !