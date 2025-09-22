PSG : Presnel Kimpembe a beaucoup souffert

Cet été, Presnel Kimpembe (30 ans) a tourné une page importante de sa carrière et de sa vie. Le défenseur a quitté le PSG après plusieurs années de bons et loyaux services, mais aussi plusieurs blessures. Invité dans l’émission Clique sur Canal+, le Français est revenu sur son choix de s’en aller et de signer au Qatar SC, avec lequel il a d’ailleurs joué ses premières minutes ce week-end. « Tout est allé vite, j’ai échangé avec le club sur ma situation, sur comment on pouvait avancer. Je savais qu’il n’y aurait pas de guerre avec Paris. Il n’y a jamais eu de problème. J’ai tout simplement envie de jouer. J’ai parlé avec le coach, le président. Je leur ai expliqué que je ne pouvais pas faire une troisième année comme ça. Ils ont envie de me voir jouer. Et j’ai envie de rejouer au foot. »

En effet, "Presko" a été trahi plusieurs fois par son corps. Il en a parlé dans l’émission de Mouloud Achour. « J’ai traîné ma peine pendant deux ans et demi, trois ans. J’ai beaucoup souffert. Ça a été une période très compliquée dans ma vie. Je savais que cette blessure allait arriver un jour, mais je ne savais pas quand. Avant la Coupe du monde 2022, j’avais déjà des douleurs, je faisais des soins, du renforcement du mollet pour éviter la blessure. Ma santé n’était pas top. J’ai souffert avant que ça arrive. » Le roc tricolore a visiblement beaucoup souffert.