Le beau message de Kylian Mbappé pour Désiré Doué

Sacré Golden Boy 2025 après une saison historique avec le Paris Saint-Germain, Désiré Doué savoure son couronnement, tout en travaillant son retour en forme sur les terrains. Touché à la cuisse droite lors d’un déplacement à Lorient le 29 octobre dernier, le milieu offensif du Paris Saint-Germain poursuit sa rééducation et reste encore loin d’une date de retour précise.

Son coéquipier en équipe de France et capitaine, Kylian Mbappé (26 ans), a d’ailleurs tenu à le féliciter pour sa belle saison, en lui souhaitant un bon rétablissement. «Félicitations crack. Entièrement mérité !!! Profite, rétablis-toi bien et reviens-nous vite», a indiqué l’attaquant du Real Madrid via sa story Instagram, en partageant le post de son ancien club.