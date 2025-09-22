Gianluigi Donnarumma a refroidi Manchester United

À la recherche d’un gardien de but fiable cet été, Manchester United a envisagé de recruter Gianluigi Donnarumma avant de se raviser en raison du coût exorbitant de l’opération, rapporte The Mirror. Le portier italien, poussé vers la sortie au PSG, avait été proposé aux Red Devils pour environ 40 millions d’euros.

Mais avec des prétentions salariales estimées à près de 20 millions d’euros par an sur cinq ans (soit un total de 140 M€), l’affaire aurait fait de lui le joueur le mieux payé du club, bouleversant ainsi l’équilibre financier et la grille salariale de l’effectif. Si Donnarumma a finalement signé à Manchester City, où il a brillé dès ses débuts dans le derby, United s’est contenté de recruter le jeune Senne Lammens, tout en laissant André Onana partir en prêt.