Les énormes regrets de Yaya Touré sur son transfert avorté au PSG

Yaya Touré lors d'un tirage au sort @Maxppp

Yaya Touré aurait pu porter le maillot du PSG. Alors joueur de Beveren (Belgique) en 2004, le milieu de terrain ivoirien était ardemment courtisé par le club de la capitale. Problème : la formule du deal. Paris souhaitait payer son transfert en deux fois, tandis que le club ukrainien du Metalurg Donetsk était prêt à régler la somme d’une seule traite. C’est donc en Ukraine que la légende ivoirienne explosa, avant de prendre la direction de Monaco, du Barça ou encore de Manchester City.

«Je ne voulais pas aller en Ukraine. Pour moi, le Paris Saint-Germain ou un autre club en France, c’était le top. Aller au PSG, on me l’a arraché, retrace Yaya Touré dans l’émission Zack en Roue Libre. Je connais les détails, le PSG voulait payer en deux fois, le club ukrainien voulait payer cash (…) Les gens qui m’étaient proches n’ont pas respecté ma volonté, ça m’avait heurté énormément, j’étais très en colère. J’ai signé en Ukraine mais c’est comme si j’avais le couteau au cou : "si je n’y vais pas je rentre en Afrique, et c’était difficile pour moi de rentrer en Afrique". C’est resté figé dans ma tête toute ma carrière mais ça m’a aidé énormément parce que ça m’a permis de progresser de me développer.»

