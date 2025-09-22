Menu Rechercher
Juventus : les sanctions sont tombées dans l’affaire des plus-values

Andrea Agnelli et Pavel Nedved ici lors d'un match de la Juventus @Maxppp

Accusée d’avoir généré des plus-values artificielles sur des transferts entre 2018 et 2021, la Juventus Turin travaillait depuis des mois sur un aménagement de certaines peines. Visés par cette enquête, plusieurs dirigeants de la Vieille Dame risquaient gros et ont, aujourd’hui, découvert leurs sanctions. En effet, ce lundi, le juge d’instruction de Rome a approuvé des accords de plaidoyer, comme l’affirme Sky Italia.

Andrea Agnelli a reçu une peine d’un an et huit mois, quand l’ancien vice-président Pavel Nedved a reçu un an et deux mois. L’ancien directeur sportif Fabio Paratici et Cesare Gabasio, qui a joué un rôle déterminant dans la mise en place du stratagème, ont reçu un an et six mois de suspension. Dans cette affaire, la Juventus a été condamnée à une amende de 156 750 €.

