Ballon d’Or : le Real Madrid a pris sa décision

Cette édition 2025 du Ballon d’Or connaît décidément bien des soucis. Ce lundi soir, France Football va dévoiler les noms des vainqueurs des différents trophées, dont le fameux Ballon d’Or. Selon toutes vraisemblances, cela se jouera entre Ousmane Dembélé (PSG, France) et Lamine Yamal (FC Barcelone, Espagne). Mais les organisateurs de l’événement de l’année doivent faire face à quelques problèmes. En effet, après le report de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain pour des raisons météorologiques, 6 joueurs franciliens et Luis Enrique ne seront pas présents au Théâtre du Châtelet ce soir. Ils ne seront pas les seuls absents. Comme l’an dernier, le Real Madrid a décidé de boycotter la cérémonie.

Le Real Madrid ne digère toujours pas

En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont très mal pris le fait que Vinicius Junior ne soit pas sacré. La délégation madrilène, qui avait été avertie par Manchester City que Rodri serait le lauréat, n’avait pas embarqué dans son avion à la dernière minute et n’avait pas fait le voyage dans la capitale française. Les Merengues n’avaient pas compris pourquoi le Brésilien n’avait pas remporté le trophée. Ils n’ont d’ailleurs toujours pas saisi pourquoi leur joueur a été privé de ce titre suprême. Ensuite, ils ont indiqué que si on se fiait à d’autres critères avancés par France Football, Dani Carvajal aurait pu être l’heureux élu. Mécontente, la Casa Blanca avait lâché : « le Ballon d’Or et l’UEFA ne respectent pas le Real Madrid… et le Real Madrid n’est pas là où il n’est pas respecté.»

Un an plus tard donc, le Real Madrid garde toujours cette polémique en travers de la gorge et n’a pas changé d’avis. Encore une fois, l’écurie de Liga ne sera pas au rendez-vous. Pourtant, la presse espagnole a révélé que Vincent Garcia, le Rédacteur en chef de FF, s’était rendu dans la capitale ibérique pour tenter d’arrondir les angles. Mais il a échoué. Ce lundi, la Cadena COPE assure que le Real Madrid n’enverra pas de représentant à Paris. En revanche, l’écurie espagnole laisse la liberté aux joueurs de s’y rendre ou non. Une information qui est aussi celle du journal AS, qui assure que le différend autour de Vinicius Jr n’est toujours pas résolu. Ce soir, le Real Madrid ne sera pas représenté institutionnellement à Paris.

Les Merengues ont autorisé les joueurs à s’y rendre mais…

Le président Florentino Pérez, tout comme Emilio Butragueño, le directeur des relations institutionnelles, ne seront pas là. Pourtant, le club est bien représenté que ce soit chez les féminines ou les masculins. AS précise toutefois que les Madrilènes ont laissé la liberté aux joueuses (Caroline Weir et Linda Caicedo) et aux joueurs (Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Thibaut Courtois et Dean Huijsen) de se rendre au gala si bien sûr ils le souhaitent. Le Real Madrid pourrait être uniquement représenté chez les féminines. En effet, KM10 et ses coéquipiers ne s’y rendront pas puisqu’ils jouent demain soir face à Levante en Liga. De passage en conférence de presse ce lundi, Xabi Alonso a été cuisiné sur le sujet.

En effet, quand un journaliste lui a demandé ce qu’il pense du fait que le Real Madrid ne se rende pas au gala ce soir, il a répondu. «Ma tête est tournée vers Levante, chaque match est important.» Un autre journaliste a tenté de savoir ce qu’il penserait si Ousmane Dembélé venait à ne pas être couronné ce soir. «On verra bien… ce n’est pas mon problème. Je ne fais pas partie du jury. Je n’y ai pas beaucoup réfléchi ; je ne pense qu’à Levante.» Vous l’aurez compris, le Real Madrid ne se préoccupe pas vraiment du Ballon d’Or et de tout ce qui se passera ce soir à Paris. Lors de l’annonce des 30 nommés, les Merengues n’avaient pas partagé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux. Florentino Pérez et ses équipes ont la dent dure.