Le Real Madrid va récupérer 20,3 M€

Décidément, tout sourit au Real Madrid. Invaincu pour le moment cette saison, le club madrilène vient également de remporter un bras de fer juridique. En effet, la Commission européenne a définitivement clos le dossier impliquant le Real Madrid et la Mairie de Madrid concernant l’accord d’urbanisme de 2011 lié au développement de la zone de Cuatro Torres. Les Merengues étaient pointés du doigt car ils auraient reçu une aide publique illégale. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu avaient été contraints de payer la somme de 20,3 M€ à la municipalité. Mais ce dossier a été examiné de nouveau et il a été prouvé qu’aucun traitement de faveur n’avait été accordé au Real Madrid. Le club de Florentino Pérez a communiqué la nouvelle.

«Le Real Madrid C. F. tient à exprimer sa satisfaction quant à la décision de la Commission européenne, qui estime que l’accord de régularisation signé avec la mairie de Madrid en 2011 "ne constitue pas une aide d’État", concluant ainsi que les doutes qui avaient motivé l’ouverture du dossier ont été dûment levés. La Commission européenne reconnaît dans sa décision finale qu’aucun traitement de faveur, ni aucune aide; n’ont été accordés au Real Madrid. La Commission européenne reconnaît expressément que la compensation prévue dans l’accord de 2011 était la solution la plus avantageuse pour la mairie de Madrid afin de résoudre le manquement dont notre club a été victime pendant plus d’une décennie. Cette compensation a été établie en raison de l’impossibilité soudaine de céder la parcelle B-32, située à Las Tablas, au Real Madrid, ce qui était un engagement découlant de l’accord de 1998. La Commission européenne reconnaît également que l’évaluation de ladite parcelle B-32 de Las Tablas, incluse dans l’accord de 2011, conformément à la méthodologie cadastrale et aux critères d’évaluation de la réglementation applicable, était correcte, et que le système d’évaluation confié par la commission à un cabinet d’architectes de Barcelone, qui a servi de base à la décision de condamnation initiale de 2016, était erroné. Toutes les évaluations des experts indépendants fournies par le Real Madrid et celle de la Direction générale du cadastre du ministère des finances coïncident avec l’évaluation établie par les techniciens municipaux dans l’accord de 2011. De même, la Commission européenne déclare que la mairie de Madrid a recueilli tous les rapports techniques nécessaires (juridiques, économiques et urbanistiques) pour la signature de la convention de 2011, comme l’aurait fait tout autre opérateur privé dans des conditions de marché. Notre club demandera immédiatement le remboursement des 20,3 millions d’euros versés à la mairie de Madrid en 2016, majorés des intérêts de retard applicables, conformément à la législation en vigueur, afin de réparer les préjudices économiques causés par cette enquête qui a duré plus de 12 ans. La décision finale de cette procédure confirme une fois de plus que la gestion du Real Madrid est fondée sur les principes de transparence, d’intégrité et d’honnêteté, valeurs essentielles qui régissent toutes les actions du club.» Une nouvelle victoire pour la Casa Blanca.