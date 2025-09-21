Ligue 1 : le classique OM - PSG reporté !

C’était redouté, c’est désormais acté. Prévu ce dimanche soir à 20h45, le premier Classique de la saison entre l’OM et le PSG n’aura finalement pas lieu, conditions météorologiques obligent. Ces dernières heures, Météo France avait averti des violents orages attendus dans les Bouches-du-Rhône au cours de la soirée.

La préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avait d’abord confirmé la tenue de la rencontre, précisant que « si les conditions météorologiques s’aggravent, la situation peut être amenée à évoluer ». Elle a évolué, puisque le préfet a confirmé ce dimanche en début d’après-midi que la rencontre serait reportée à une date ultérieure.

Reste à définir une nouvelle date

«Le match est reporté car il peut y avoir des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain dans et aux abords d’un Vélodrome de 65.000 places qui s’annonçait bondé», a expliqué Georges-François Leclerc auprès de l’AFP, alors que les Bouches-du-Rhône sont en vigilance orange pluie-inondation et orages. Reste désormais à définir quand la rencontre pourra être reprogrammée.

Selon l’article 548 « Conditions de report d’un match remis ou arrêté pour intempéries » du règlement de la LFP, un match qui n’a pas pu débuter, qui a été remis, ou qui est définitivement interrompu à cause d’intempéries, «reprend à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP». Vu le contexte lié à la cérémonie du Ballon d’Or prévue demain, et qui impliquera fortement le PSG, on imagine que la Ligue pourrait exceptionnellement faire entorse à son règlement. Les prochaines heures devraient nous livrer des réponses.