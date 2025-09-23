Liga
Liga : Villarreal renverse le Séville FC
Villarreal a remporté une victoire (2-1) à Séville lors de la 6e journée de Liga. Oluwaseyi a ouvert le score pour les visiteurs dès la 17e minute, avant que D. Sow n’égalise pour Séville à la 51e. Solomon a finalement offert la victoire à Villarreal avec un but décisif à la 86e minute, sur une passe de Mikautadze.
Le match a été intense, avec Villarreal prenant l’avantage tôt et Séville réagissant en seconde période. La finition de Solomon dans les dernières minutes a scellé la rencontre, offrant aux visiteurs trois points précieux à l’extérieur.
