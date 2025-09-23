Liga : Villarreal renverse le Séville FC

Villarreal a remporté une victoire (2-1) à Séville lors de la 6e journée de Liga. Oluwaseyi a ouvert le score pour les visiteurs dès la 17e minute, avant que D. Sow n’égalise pour Séville à la 51e. Solomon a finalement offert la victoire à Villarreal avec un but décisif à la 86e minute, sur une passe de Mikautadze.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Villarreal 13 6 +7 4 1 1 12 5 10 Séville 7 6 0 2 1 3 10 10

Le match a été intense, avec Villarreal prenant l’avantage tôt et Séville réagissant en seconde période. La finition de Solomon dans les dernières minutes a scellé la rencontre, offrant aux visiteurs trois points précieux à l’extérieur.