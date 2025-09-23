Liga
La mairie de Barcelone climatise le Barça pour le Camp Nou
1 min.
@Maxppp
Plus tôt ce mardi, la direction du FC Barcelone expliquait publiquement que le Spotify Camp Nou était enfin prêt à accueillir des rencontres de l’équipe d’Hansi Flick. « C’est le stade le plus sûr du monde », expliquait Elena Fort, vice-présidente institutionnelle du club. Un possible retour contre la Real Sociedad en Liga ce week-end était même envisagé.
La suite après cette publicité
Mais la mairie de Barcelone vient de climatiser le Barça. Comme l’indiquent Sport et d’autres médias, le gouvernement local a ainsi refusé d’accorder la licence dont a besoin le FC Barcelone pour pouvoir accueillir des rencontres. Les autorités ont ainsi besoin de plus de garanties concernant les conditions de sécurité du stade.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer