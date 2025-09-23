La mairie de Barcelone climatise le Barça pour le Camp Nou

Plus tôt ce mardi, la direction du FC Barcelone expliquait publiquement que le Spotify Camp Nou était enfin prêt à accueillir des rencontres de l’équipe d’Hansi Flick. « C’est le stade le plus sûr du monde », expliquait Elena Fort, vice-présidente institutionnelle du club. Un possible retour contre la Real Sociedad en Liga ce week-end était même envisagé.

Mais la mairie de Barcelone vient de climatiser le Barça. Comme l’indiquent Sport et d’autres médias, le gouvernement local a ainsi refusé d’accorder la licence dont a besoin le FC Barcelone pour pouvoir accueillir des rencontres. Les autorités ont ainsi besoin de plus de garanties concernant les conditions de sécurité du stade.