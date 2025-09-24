Liga
Le message touchant d’Ousmane Dembélé pour Gavi après sa blessure
1 min.
@Maxppp
Très proches lors de leur aventure commune au Barça, Gavi et Ousmane Dembélé ne se sont pas perdus de vue malgré le départ du Français il y a deux ans. À l’époque, le premier bluffait l’Europe à seulement 18 ans, quand le second était en perte de vitesse.
La suite après cette publicité
Barça Universal @BarcaUniversal – 20:55
🚨 Ousmane Dembele's message to Gavi: "I hope you recover soon so we can see you enjoying yourself on the field again. Lots of strength, little brother."Voir sur X
Aujourd’hui, les fortunes des deux joueurs se sont inversées. L’un est Ballon d’Or, quand l’autre vient d’apprendre qu’il serait encore absent 4 à 5 mois en raison d’une blessure au genou. Ce soir, Dembélé a justement posté un message de soutien à son ancien coéquipier sur les réseaux sociaux : «courage petit frère, je te souhaite de vite revenir pour te voir t’amuser de nouveau sur les pelouses. Un câlin, tu me manques.»
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer