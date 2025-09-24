Le message touchant d’Ousmane Dembélé pour Gavi après sa blessure

Très proches lors de leur aventure commune au Barça, Gavi et Ousmane Dembélé ne se sont pas perdus de vue malgré le départ du Français il y a deux ans. À l’époque, le premier bluffait l’Europe à seulement 18 ans, quand le second était en perte de vitesse.

Aujourd’hui, les fortunes des deux joueurs se sont inversées. L’un est Ballon d’Or, quand l’autre vient d’apprendre qu’il serait encore absent 4 à 5 mois en raison d’une blessure au genou. Ce soir, Dembélé a justement posté un message de soutien à son ancien coéquipier sur les réseaux sociaux : «courage petit frère, je te souhaite de vite revenir pour te voir t’amuser de nouveau sur les pelouses. Un câlin, tu me manques.»