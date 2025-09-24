Ligue Europa : le Real Betis accroche Nottingham Forest, Braga domine Feyenoord, Fenerbahçe battu par Zagreb

Ce mercredi soir, c’était le grand retour de la Ligue Europa. Après la victoire de Midtjylland contre le Sturm Graz (2-0) et le nul entre le PAOK Salonique et le Maccabi Tel-Aviv (0-0), on avait le droit à 7 autres rencontres alléchantes. Représentant français, l’OGC Nice s’est incliné 2-1 sur sa pelouse contre l’AS Roma. Dans le même temps, il y a eu un alléchant duel entre le Real Betis Balompié et Nottingham Forest. Si Cédric Bakambu a marqué le premier pour les Espagnols (15e), le doublé d’Igor Jesus (19e et 23e) a inversé la tendance. Pour autant, les Verdiblancos sont revenus en fin de partie grâce à Antony (85e) pour arracher un nul 2-2. Face à Fenerbahçe, les Croates du Dinamo Zagreb s’en sont remis à un doublé de Dion Drena Beljo (21e et 50e) et à un but de Monsef Bakrar (90e +5) pour l’emporter 3-1.

Fribourg a battu dans le même temps le FC Bâle grâce à des pions de Patrick Osterhage (31e) et Maximilian Eggestein (57e). Philip Otele a réduit l’écart d’une belle frappe enroulée (84e), mais les Suisses s’inclinent 2-1. Habitué de la compétition, le club bulgare du Ludogorets Razgrad a dominé Malmö (2-1) avec des buts précoces de Petar Stanic (8e) et Eric Bile (24e). Lasse Johnsen a réduit l’écart, mais ce n’était pas suffisant (78e). Dans un match serré, Braga a battu Feyenoord en fin de partie grâce à Fran Navarro (79e). Enfin, le match entre l’Étoile Rouge de Belgrade et le Celtic Glasgow s’est achevé par un match nul 1-1.

Les matches de la soirée