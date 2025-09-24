Ligue Europa : Midtjylland domine le Sturm Graz, le PAOK accroché par le Maccabi Tel-Aviv

Ce mercredi, la Ligue Europa reprend ses droits pour la saison 2025/2026. Opposé au Sturm Graz, le club danois de Midtjylland a débuté par une victoire 2-0. Un match qui s’est défini assez vite puisque le portier… Danois Oliver Christensen a marqué contre son camp après 7 minutes. Résistant jusqu’au bout, Midtjylland glane ses trois premiers points et a même marqué en fin de partie via Ousmane Diao.

De son côté, le club grec du PAOK Salonique n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 0-0 contre le Maccabi Tel-Aviv. Le club israélien aurait même pu l’emporter mais le but de Dor Peretz avait été refusé pour hors-jeu (35e). Les Israéliens ont néanmoins failli marquer contre leur camp dans les dernières secondes.