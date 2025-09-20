Menu Rechercher
1 - 0
29'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 5e journée
Lens
1 - 0
29'
Lille
Temps forts
28'
1 - 0
M. Udol
Classement live 3 Lille 10 6 Lens 9
Possession 52% Lens Lille
Tirs 5 3 4 2 2 6
Grosses occasions créées 67% Lille 2 Lens 1
Compositions Lens 3-4-2-1 Lille 4-2-3-1
Grosses occasions créées
#1 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 2 #2 Logo Lens Wesley Saïd 1
Tirs (%)
#1 Logo Lille Félix Correia 2/4 50% #2 Logo Lens Florian Thauvin 1/2 50%
Interceptions
#1 Logo Lille Aïssa Mandi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Samson Baidoo 2/3 67% #2 Logo Lille Olivier Giroud 2/4 50%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Wesley Saïd 0/2 0%

Probabilité de victoire
35% 39% 26%
Série en cours
D
V
V
D
V
V
V
V
N
D
Rencontres précédentes
21% 7 Victoires 30% 10 Nuls 48% 16 Victoires

Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Deiver Machado Deiver Machado Blessure au genou Deiver Machado Deiver Machado Ischio-jambiers Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse
André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Blessure au genou Alexsandro Ribeiro Alexsandro Ribeiro Blessure à la cuisse Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Thomas Meunier Thomas Meunier Lésion du bassin Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe Ugo Raghouber Ugo Raghouber Lésion du bassin

Match Lens - Lille en direct commenté

5e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 20 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Lille (Ligue 1 McDonald's, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Lille. Ce match aura lieu le samedi 20 septembre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Lille.

Arbitres

Eric Wattellier arbitre principal
0
1
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Gwenaël Pasqualotti arbitre assistant
Brice Parinet Le Tellier arbitre assistant
Pierre Gaillouste quatrième arbitre
Victoria Beyer arbitre VAR
Willy Delajod arbitre VAR auxiliaire

Stade Bollaert-Delelis Lens
Stade Bollaert-Delelis
  • Année de construction : 1933
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41233
  • Affluence moyenne : 30528
  • Affluence maximum : 41052
  • % de remplissage : 74

Date 20 septembre 2025 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 5
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code RCL-LOSC
Zone France
Équipe à domicile Lens
Équipe à l'extérieur LOSC Lille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Lille en France ?

Le match est à suivre en direct le 20 septembre 2025 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Lens Lille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Lille ?

Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, J. Gradit, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, R. Aguilar, W. Saïd, F. Thauvin, R. Fofana.

LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, C. Mbemba, N. Ngoy, A. Mandi, A. Bouaddi, N. Bentaleb, Félix Correia, H. Haraldsson, M. Fernandez-Pardo, O. Giroud.

Qui arbitre le match Lens Lille ?

Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lens Lille ?

Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.

Quelle est la date et l'heure du match Lens Lille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 septembre 2025, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué le but pour Lens ?

Un seul but a été inscrit pour Lens par M. Udol 28'.

