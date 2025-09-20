Prono
Match Lens - Lille en direct commenté
5e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 20 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Lille (Ligue 1 McDonald's, 5e journée)
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Lille.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Lille en France ?
Le match est à suivre en direct le 20 septembre 2025 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Lens Lille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Lille ?
Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, J. Gradit, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, R. Aguilar, W. Saïd, F. Thauvin, R. Fofana.
LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, C. Mbemba, N. Ngoy, A. Mandi, A. Bouaddi, N. Bentaleb, Félix Correia, H. Haraldsson, M. Fernandez-Pardo, O. Giroud.
- Qui arbitre le match Lens Lille ?
Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lens Lille ?
Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.
- Quelle est la date et l'heure du match Lens Lille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 septembre 2025, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué le but pour Lens ?
Un seul but a été inscrit pour Lens par M. Udol 28'.