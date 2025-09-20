Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

Lens - Lille : la réaction amère de Nathan Ngoy après la défaite

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Des ballons de football lors d'un entraînement @Maxppp
Lens 3-0 Lille

Ce samedi soir, Lens et Lille s’affrontaient dans le derby du Nord. Une affiche palpitante entre deux équipes qui ont montré des belles choses depuis le début de saison. Mais dans cette affiche, le RCL a écrasé Lille avec une nette victoire 3-0 mettant fin à la série de victoires lilloises à Lens.

La suite après cette publicité

Apres la rencontre, au micro de Ligue1+, le Lillois Nathan Ngoy a fait part de sa frustration. « On savait que c’était important, c’était un derby, on n’a pas été présent, on pouvait mener 2-0 et on encaisse sur un manque de concentration. Les 3 buts étaient évitables, on est vraiment déçus, on n’a pas marqué et c’est un manque de concentration. C’est un gros coup dur, car on pouvait faire mieux. On a pas réagi en 2e mi temps, on va devoir réagir. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier