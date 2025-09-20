Lens - Lille : la réaction amère de Nathan Ngoy après la défaite

Ce samedi soir, Lens et Lille s’affrontaient dans le derby du Nord. Une affiche palpitante entre deux équipes qui ont montré des belles choses depuis le début de saison. Mais dans cette affiche, le RCL a écrasé Lille avec une nette victoire 3-0 mettant fin à la série de victoires lilloises à Lens.

Apres la rencontre, au micro de Ligue1+, le Lillois Nathan Ngoy a fait part de sa frustration. « On savait que c’était important, c’était un derby, on n’a pas été présent, on pouvait mener 2-0 et on encaisse sur un manque de concentration. Les 3 buts étaient évitables, on est vraiment déçus, on n’a pas marqué et c’est un manque de concentration. C’est un gros coup dur, car on pouvait faire mieux. On a pas réagi en 2e mi temps, on va devoir réagir. »