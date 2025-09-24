Lens-LOSC : la Direction de l’arbitrage dénonce une erreur

Lors du derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC, une action à la 53e minute a suscité la controverse. Alors que le joueur lillois n°11, Osame Sahraoui, contrôlait le ballon près de sa ligne médiane, il a été déséquilibré par un contact avec le joueur lensois n°2, Ruben Aguilar. L’équipe lensoise a ensuite récupéré le ballon et inscrit rapidement un but. L’arbitre a validé ce but, estimant que le contact initial n’était pas sanctionnable. L’arbitre vidéo a toutefois recommandé un visionnage en bord de terrain pour analyser la possible faute sur le pied gauche du joueur lillois. Après consultation des images, la décision a belle et bien été maintenue, l’arbitre considérant que le joueur lillois « était déjà en train de tomber » au moment du contact.

La Direction de l’arbitrage a effectivement précisé : « Même s’il est réalisé par imprudence, le contact du pied gauche du joueur lensois sur le talon gauche du joueur lillois, entraînant le déchaussage de ce dernier, impacte la capacité de celui-ci à poursuivre normalement le duel pour la maîtrise du ballon. Il s’agit donc d’une faute sanctionnable et l’envoi des images en bord de terrain était bien attendu pour corriger la décision initiale. » Cela relance donc le débat sur l’interprétation des contacts et la cohérence des décisions arbitrales dans des situations similaires.