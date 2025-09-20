Lens - Lille : les notes du match

Le derby du Nord est assurément une date à noter lorsque le calendrier de la Ligue 1 sort. Ce samedi, la première manche de ses duels haletants entre Lens et Lille avait lieu chez les Sang et Or. Entre deux équipes qui ont réalisé un bon début de saison, il fallait désormais confirmer ses intentions européennes en fin de saison avec une victoire face au rival. Ainsi, Pierre Sage et Bruno Genesio décidaient d’aligner leurs équipes-types avec notamment Olivier Giroud chez les Dogues et Florian Thauvin chez les Artésiens. Dans un stade Bollaert en fusion, le match a démarré sur des bases d’intensité assez remarquables.

Pourtant, les Sang et Or ont rapidement affirmé leur volonté de faire mal en montrant beaucoup plus d’intentions dans leurs offensives. Alors que Wesley Saïd a cru ouvrir le score avant d’être signalé en position de hors-jeu (4e), Olivier Giroud a répondu avec une frappe du gauche qui a tutoyé le poteau de Robin Risser. Dans la lignée de leur bon début de match avec plusieurs situations (19e), les Lensois ont néanmoins ouvert le score. Sur un corner tiré depuis la gauche, Udol a prolongé de la tête et a permis à Saïd de conclure à bout portant (1-0, 28e). Sous une pluie diluvienne, les Dogues ont alors coulé. Après une première alerte de Rayan Fofana (40e), les Lillois ont encaissé un but juste avant la pause.

Le LOSC n’a jamais vu le bout du tunnel à Lens

Trop lent dans sa relance, Felix Correia s’est fait chiper le ballon par Wesley Saïd qui a astucieusement décalé sur sa droite face à Mbemba. Libre de tout marquage, Florian Thauvin ne s’est pas fait prier pour tromper Ozer d’une frappe enroulée du gauche et punir son rival (2-0, 43e). Sous les averses de plus en plus fortes de Lens, Lille n’a pas pu se sortir de la tempête au retour des vestiaires. Face à des Dogues plus tranchants, le LOSC a même concédé un troisième but. Marquant Sahraoui de très près, Aguilar a fait perdre le ballon au Marocain et a amorcé la contre-attaque. Trouvé dans la surface, le défenseur droit a frappé et a vu sa frappe repoussée par Ozer finir dans les pieds de Rayan Fofana qui n’avait plus qu’à finir dans le but vide (3-0, 52e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 12 4 +7 4 0 0 10 3 2 Lyon 12 5 +4 4 0 1 7 3 3 Lille 10 5 +5 3 1 1 13 8 4 Lens 9 5 +3 3 0 2 8 5 5 Monaco 9 4 +3 3 0 1 8 5 6 Strasbourg 9 4 +2 3 0 1 5 3 Voir le classement complet

Sonnés, les Dogues ont tenté de reprendre leurs esprits, mais ces derniers n’ont pas su répondre au pressing constant des ouailles de Pierre Sage. Malgré quelques percées individuelles chez son rival, Lens était plus proche d’inscrire un quatrième but que d’en encaisser un à l’instar de cette énorme occasion pour Thauvin (69e). Finalement, en maîtrise, le RC Lens n’a pas été trop inquiété jusqu’à la fin de la rencontre et a donc glané un succès précieux dans une rencontre très importante pour les supporters. Avec cette victoire, les Sang et Or se replacent provisoirement à la quatrième place et reviennent à un point de leur adversaire du soir, toujours troisième.

Homme du match : Thauvin (7,5) : l’ancien joueur de l’OM retrouvait ce soir un autre Champion du Monde, Olivier Giroud, mais il ne voulait surtout pas lui faire de cadeau dans ce derby du Nord. Florian Thauvin a tenté sa spéciale, une enroulée du pied gauche dans la lucarne opposée, à la 25e minute, mais son tir a largement terminé hors cadre. Malgré cette première tentative manquée, il est resté très actif et dangereux sur son côté droit, multipliant les appels et les combinaisons avec ses coéquipiers. Dès la 43e minute, l’ancien international français a finalement réussi son geste habituel et a permis au RC Lens de creuser l’écart, portant le score à 2-0 avant la pause, un but qui a donné un avantage psychologique important aux Sang et Or. Il a failli s’offrir un doublé à la 69e sur un centre parfait de Wesley Saïd, mais il a manqué son tir du pied droit. Probablement son meilleur match depuis son retour en France, et il a choisi le bon. Il a été remplacé par Florian Sotoca à la 85e.

Lens

- Russer (5,5) : auteur d’un début de saison compliqué sur le plan individuel, sans le moindre clean sheet, Robin Russer s’est illustré dès la 13e minute en s’imposant parfaitement face à Correia. Le gardien a de nouveau sauvé les siens à la 21e minute, réalisant un arrêt réflexe exceptionnel sur une frappe à bout portant du même attaquant. Il a été plutôt tranquille ce soir avec seulement 3 arrêts réalisés : c’est donc son premier clean sheet de la saison.

- Sarr (6,5) : leader de la défense lensoise, l’ancien joueur de Chelsea s’est montré solide et rassurant durant la première période. Peu sollicité face à une attaque adverse timide, il a néanmoins parfaitement géré les rares ballons dangereux et a imposé sa sérénité dans les duels. Son placement et sa lecture du jeu ont permis au RC Lens de traverser les 45 premières minutes sans frayeur. Il a évolué dans un fauteuil en seconde période tant les joueurs du LOSC n’ont rien proposé ce soir.

- Baidoo (6) : positionné dans l’axe par Pierre Sage, le défenseur autrichien a eu fort à faire face à Olivier Giroud, qu’il a affronté tout au long de la rencontre. Solide dans les duels et concentré jusqu’au bout, il a répondu présent physiquement pour contenir l’ancien avant-centre milanais, sans jamais se laisser dominer. Très bien positionné, l’ancien joueur de Salzbourg a coupé une action lilloise à la 65e, en récupérant le ballon juste devant Giroud.

- Gradit (6) : cadre du RC Lens après six saisons passées au club, Jonathan Gradit s’est montré serein face à Correia, qu’il a bien contenu dans ses prises de balle. Toujours appliqué dans son placement, il a également apporté sa sérénité dans la relance, participant activement à la construction du jeu lensois depuis l’arrière-garde.

- Udol (6,5) : il a dévié du genou droit un corner raté de Thomasson à la 28e minute, ce qui a permis à Lens de prendre l’avantage dans ce derby du Nord. Un but très chanceux, mais important. Après visionnage du ralenti, il ne semble pas être le dernier joueur à avoir touché le ballon. À la 45e minute, il a subi une faute dangereuse de Mandi, une action qui a provoqué un moment tendu entre les acteurs et rendu Olivier Giroud furieux, comme on le voit rarement. Udol a réalisé un match sérieux défensivement.

- Aguilar (5,5) : titularisé sur le flanc droit, il s’est beaucoup projeté vers l’avant, comme à son habitude. Utilisé en tant que piston, il est resté collé à sa ligne et a évolué quasiment aussi haut sur le terrain que Florian Thauvin, à droite, avec qui il a multiplié les combinaisons lors du premier acte. Auteur d’un match réussi, à l’image de ses coéquipiers, il a été remplacé par la recrue Abdulhamid à la 68e

- Thomasson (6) : leader technique incontesté des Sang et Or, il en est également le capitaine et joue un rôle central dans cette formation lensoise. Il a encore une fois répondu présent en étant à l’origine de l’ouverture du score à la 28e minute, sur un corner mal tiré, mais décisif. Le ballon a d’abord été dévié par Udol avant que Wesley Saïd ne le pousse au fond des filets. Son influence ne s’est pas limité aux phases arrêtées, il a organisé le jeu, orienté les attaques et servi de relais entre le milieu et l’attaque.

- Sangare (5) : la recrue estivale était positionnée au cœur du jeu, il formait un duo avec son capitaine, Adrien Thomasson. Tout au long du match, l’ancien joueur du Rapid Vienne a été très actif dans un duel permanent face à Bentaleb, presque dans un « match dans le match ». Très important dans la bataille au milieu, le Malien a énormément défendu et contribué à protéger sa défense tout en participant à la construction du jeu. Mamadou Sangare a été remplacé par Sylla à la 85e.

- Saïd (7) : même s’il ne semblait pas pleinement au courant au moment du but lensois, c’est bien lui qui a ouvert le score grâce à une déviation sur un corner totalement manqué de Thomasson. Il est donc le premier buteur, grâce à un but litigieux inscrit à la 28e minute, et a permis à son équipe de prendre l’avantage dans cette rencontre. Il a été aussi passeur décisif sur le but de Florian Thauvin à la 43e. Il a été remplacé par Guilavogui à la 74e. L’entrant a directement loupé son face à face à la 76e.

- Fofana (6,5) : préféré à Odsonne Édouard ce soir, il a cru avoir ouvert le score d’une tête dès la 3e minute, mais l’arbitre a finalement signalé une position de hors-jeu. Fofana a entamé ce choc de Ligue 1 sur les chapeaux de roue. Il a tenté sa chance en solo à la 18e minute, mais sa frappe a été facilement arrêtée par Berke Özer. Le joueur de 19 ans a eu une nouvelle occasion d’inscrire son 2e but de la saison à la 40e minute, seul face au portier adverse, mais il a échoué malgré le temps dont il disposait pour ajuster son ballon. Rayan Fofana a finalement triplé la mise à la 53e (3-0). Remplacé par Odsonne Édouard à la 68e.

Lille

- Özer (4) : le gardien turc s’est montré réactif devant Thauvin (6e), oublié par sa défense, et en sortant rapidement devant Saïd parti en profondeur (24e). Il est finalement battu sur un corner piégeux (28e, 1-0), puis sur une magnifique frappe de Thauvin (43e, 2-0) après une bévue de sa défense. Sur le troisième but, il peut mieux détourner le ballon sur son arrêt après le tir de Fofana (53e, 3-0), même si sa défense est encore une fois trop passive.

- Mandi (3,5) : peu inspiré offensivement, l’international algérien a été bougé derrière face à Udol et à Saïd qui n’a cessé de dézonner. Il a aussi été très fébrile techniquement (14 ballons perdus) et a été sanctionné d’un carton jaune pour une faute sur Udol (45e + 1).

- Ngoy (3,5) : très certainement le match le plus compliqué de la recrue lilloise depuis son arrivée, cet été, qui a fait preuve de beaucoup de passivité, comme sur le troisième but de Lens, où il laisse Fofana pousser le ballon au fond des filets d’Özer. Il n’a pas non plus été aidé par Mbemba, très nonchalant dans ses courses et avec qui il avait du mal à bien s’aligner.

- Mbemba (3) : titulaire pour la première fois en Ligue 1 depuis plus d’un an, l’international congolais manque de rythme et cela s’est ressenti. Dès le début de la rencontre, il oublie Thauvin qui bute finalement sur Özer (6e), avant de se trouer face à Rayane Fofana (19e). Quelques approximations balle au pied, un positionnement beaucoup trop haut - dont ont pu profiter les Artésiens - et des automatismes avec Ngoy à retravailler alors qu’Alexsandro sera absent encore quelques semaines. Averti en fin de rencontre après une faute sur Guilavogui (90e + 6).

- Perraud (non noté) : le latéral gauche français a dû quitter ses partenaires après un peu plus d’un quart d’heure, après que sa cheville ait tourné en contrant la frappe d’Aguilar plus tôt dans la partie. Remplacé par Verdonk (18e) (3,5), qui est devenu le premier international indonésien à jouer dans le championnat de France. Le joueur de 28 ans a eu du travail face à Thauvin, qui a souvent dézonné pour aller sur son côté droit habituel. Beaucoup moins offensif que Perraud, il a été en difficulté défensivement. Il délaisse totalement son côté gauche sur le troisième but.

- Bentaleb (4) : si dans les premières minutes du match, l’Algerien - qui palliait l’absence de Benjamin André - a tenté d’organiser lillois et trouver le plus rapidement possible ses offensifs, il s’est rapidement éteint face à la supériorité lensoise. Il aura uniquement fait le poids sur le domaine aérien. Remplacé par Mbappé (77e), entré sur le côté droit comme contre Toulouse.

- Bouaddi (4) : du déchet dans ses transmissions (9 ballons perdus), ce qui est inhabituel avec le milieu formé au LOSC. Sangaré et Thomasson lui ont fait beaucoup de mal et il n’a pas été en mesure de leur répondre (aucun duel remporté sur 5). À noter néanmoins un très bon retour sur Wesley Saïd qui partait seul au but d’Özer (73e).

- Fernandez-Pardo (2) : comme contre Toulouse la semaine passée, le jeune ailier, dont les qualités de dribble et de vitesse ont déjà fait mal cette saison, s’est montré discret contre Lens. Il aurait en revanche pu finir avec une passe décisive si Correia avait converti l’un de ses deux ballons (15e et 22e).

- Haraldsson (3) : avant que Lens ne marque par deux fois, Lille a eu l’opportunité de prendre l’avantage. Après l’arrêt de Risser sur la frappe de Correia, l’Islandais a malencontreusement raté le cadre (22e). À part ça, il a traversé le match de manière très fantomatique. Remplacé par Mukau (59e), auteur d’une tentative contrée (79e).

- Correia (2) : le meilleur passeur du championnat a eu plusieurs occasions pour se muer en buteur. Mais l’ailier portugais a manqué de justesse face à Risser dans le dernier geste après de bons décalages de Fernandez-Pardo (15e et 22e). Il a finalement fait plus de mal à sa propre équipe qu’autre chose, puisque sa perte de balle a amené le but du break pour Lens (44e, 2-0). Bruno Genesio ne lui a laissé le temps de se rattraper puisqu’il a décidé de le suppléer dès la mi-temps. Remplacé par Sahraoui (46e) (4), qui perd le ballon sur le troisième but artésien. Il aura néanmoins apporté plus de percussions, de vitesse, sans pour autant permettre de réduire l’écart pour son équipe.

- Giroud © (2,5) : 22 ballons touchés pour le champion du monde 2018 qui n’a eu qu’un seul tir à se mettre sous la dent : une reprise manquée après un centre de Perraud (6e). Pour le reste, il a été museler par la défense artésienne et, surtout, un très bon Malang Sarr. Remplacé, sous quelques applaudissements du stade Bollaert, par Igamane (77e).