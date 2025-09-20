Lens : Pierre Sage dithyrambique sur Robin Risser

Le Nord appartient aux Sang et Or. Le Racing Club de Lens s’est imposé contre Lille (3-0), à l’occasion du derby pour cette 5e journée de Ligue 1. Une victoire qui est due en grande partie aux arrêts de Robin Risser, face aux multiples tentatives lilloises et notamment celle de Felix Correia (22e). Interviewé dans le vestiaire lensois après la rencontre, Pierre Sage a tenu à souligner l’excellente performance du gardien de 20 ans, arrivé en provenance de Strasbourg cet été et auteur de son premier cleen-sheet cette saison.

« Beaucoup de cœur, surtout un match très compliqué aussi. On doit féliciter notre gardien de but (Risser) qui nous a laissé dans ce derby et nous a permis ensuite de pouvoir reprendre les choses en main. (…) C’est vrai qu’au début du match, on a fait trop d’erreurs dans notre camp, des erreurs sur les touches et des choses qui sont vraiment inhabituelles, surtout dans ce genre de match. Mais pour autant, il a été là au bon moment et on peut le féliciter. Donc, il faut l’associer grandement à ce succès », a-t-il déclaré. De quoi donner confiance à Risser en vue des prochaines rencontres avec Lens.