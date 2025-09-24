LOSC : Genesio dézingue l’arbitrage après le derby contre Lens

Présent ce mercredi en conférence de presse pour aborder le match contre les Norvégiens du SK Brann, lors de la première journée de Ligue Europa, Bruno Genesio a été amené à reparler du derby perdu contre le RC Lens. L’entraîneur lillois s’est plaint de plusieurs décisions arbitrales lors de cette rencontre, avant de demander au corps arbitral de prendre ses responsabilités, au même titre que les joueurs et les entraîneurs. «Parfois il y a des matchs où tout s’enclenche correctement et inversement sur ce match tout a tourné en notre défaveur. Même si nous avons une défaillance au niveau de l’engagement, notamment en deuxième période. Je félicite les Lensois parce qu’ils l’ont eu. C’est pour ça qu’ils ont gagné. Mais, je vais essayer d’être mesuré, il y a trois faits de jeu contraires et personne n’en parle. Avez-vous parlé du penalty sur la frappe de Félix Correia ? Pas de VAR, pas de penalty. Deuxième fait de jeu, le deuxième but avant la mi-temps. Saïd met son pied au moment où Felix veut faire la passe à Berke. Pas de VAR, but. Troisième but encaissé, faute sur Osame. On dit à Monsieur Wattellier qu’il y a faute, mais but accordé. On sait que le troisième but est important», a déclaré l’ancien coach de Rennes.

Il a ensuite conclu : «je ne vais pas faire la pleureuse parce que je sais qu’on va me taxer de pleureuse, mais chaque week-end et sur chaque terrain, il y a des problèmes. Les joueurs, quand ils ne sont pas bons, ils vont sur le banc ou sortent du groupe. Les entraîneurs dégagent très vite. Il serait peut-être temps que tous les acteurs du football parlent de tout ça. Micka (Mickaël Landreau) qui a été un grand joueur est dans l’entourage des arbitres. Il serait temps qu’ils se penchent tous sur les problèmes d’arbitrage chaque week-end. Peut-être que je mets les pieds dans le plat, j’ai hésité, parce que je sais que c’est mal vu, mais j’avais quand même envie de le souligner.»