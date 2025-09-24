L’Assemblée nationale ne veut pas exclure l’UEFA et la FIFA

En présentant sa proposition de loi contre la multipropriété, Éric Coquerel a rappelé l’ampleur du travail préparatoire : « On a dû auditionner une trentaine de personnes. Il y a des clubs, par exemple, comme Rodez, Sochaux, Lens, qui sont un peu des contre-exemples parce qu’ils sont dans une chaîne de multipropriété qui ne correspond pas vraiment à ce que je viens de caractériser, mais l’exception n’est pas la règle générale. » Ont également été entendus des économistes du sport, des avocats, des fiscalistes, le président de la Fédération française de football, des représentants de la Ligue, d’instances internationales ainsi que plusieurs groupes de supporters. « L’idée n’est pas de faire quelque chose de franco-français », a-t-il insisté, soulignant qu’une telle régulation ne pourra fonctionner qu’adossée à l’UEFA et à la FIFA.

Le député de La France insoumise reconnaît que « la Ligue n’était pas forcément pour, mais j’ai senti un peu plus d’ouverture à la Fédération », tout en ajoutant que « les présidents de clubs français n’étaient pas d’un grand enthousiasme vis-à-vis de ce texte » par crainte de « pénaliser le football français par rapport à ce qu’il se fait en Europe ». Pour lui, cette prudence montre justement qu’il faut un cadre européen et international solide pour éviter toute distorsion et protéger l’équité sportive. Cette dimension transnationale est appelée à devenir un levier central pour crédibiliser la réforme et affirmer une « exception sportive » française sur la scène mondiale.