PSG : Achraf Hakimi voit Luis Enrique comme son ami

Deux ans se sont écoulés depuis l’arrivée de Luis Enrique au PSG, et une vraie relation est née entre l’entraîneur espagnol et Achraf Hakimi. Dans un entretien accordé à Clique, l’international marocain a révélé qu’il entretenait aujourd’hui une relation amicale avec son entraîneur. Pour lui, la saison passée a été fondatrice humainement entre les deux hommes.

«Ça se voyait dès son arrivée que Luis Enrique était un entraîneur sérieux, mais il savait aussi blaguer. La deuxième année, notre relation est devenue plus forte, on a davantage parlé, il voulait que je prenne plus d’importance dans l’équipe. On a une relation très franche, on parle de tout, je le considère comme un ami parce que je peux parler de tout avec lui. On a une super relation et je le remercie pour la confiance qu’il m’a donnée.»