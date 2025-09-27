PSG : Luis Enrique sait comment relancer Warren Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery traverse une période compliquée. Longtemps considéré comme l’un des talents les plus prometteurs à son poste, le Titi Parisien peine, aujourd’hui, à confirmer. Devancé par Vitinha, Neves ou encore Fabian Ruiz dans la hiérarchie, l’international français dispose, toutefois, de la confiance de son entraîneur.

Selon les dernières informations de L’Equipe, Luis Enrique souhaite d’ailleurs "déresponsabiliser" Warren Zaïre-Emery, convaincu que le joueur a souffert des hautes attentes autour de lui dès ses débuts. De son côté, le joueur de 19 ans est toujours déterminé à prouver qu’il mérite sa place dans son club.