Menu Rechercher
Commenter 24
Ligue 1

PSG : Luis Enrique sait comment relancer Warren Zaïre-Emery

Par Josué Cassé
WZE @Maxppp

Warren Zaïre-Emery traverse une période compliquée. Longtemps considéré comme l’un des talents les plus prometteurs à son poste, le Titi Parisien peine, aujourd’hui, à confirmer. Devancé par Vitinha, Neves ou encore Fabian Ruiz dans la hiérarchie, l’international français dispose, toutefois, de la confiance de son entraîneur.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations de L’Equipe, Luis Enrique souhaite d’ailleurs "déresponsabiliser" Warren Zaïre-Emery, convaincu que le joueur a souffert des hautes attentes autour de lui dès ses débuts. De son côté, le joueur de 19 ans est toujours déterminé à prouver qu’il mérite sa place dans son club.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Warren Zaïre-Emery

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier