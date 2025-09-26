Menu Rechercher
Premier League

Liverpool a versé l’intégralité du salaire de Diogo Jota à sa famille

Par Allan Brevi
1 min.
Diogo Jota @Maxppp

Liverpool a fait preuve d’une grande générosité en versant l’intégralité du salaire de Diogo Jota à sa famille après le tragique accident qui lui a coûté la vie en juillet. Arne Slot, l’entraîneur néerlandais des Reds, a confié à TNT Sports que le club avait honoré le contrat de Jota jusqu’en 2027, soit environ 15,5 millions d’euros, envers sa veuve Rute Cardoso et leurs enfants. Pour Slot, ce geste dépasse la simple obligation contractuelle : « peut-être que les gens pensent que c’est normal, mais ça ne l’est pas dans le football », a-t-il souligné, mettant en avant la dimension humaine et solidaire du club.

Au-delà de l’aspect financier, Slot a également évoqué l’incroyable mobilisation des supporters et des joueurs autour de la mémoire de Diogo Jota. Des hommages fleurissent régulièrement à Anfield et lors des déplacements, notamment à la 20e minute de chaque match en référence à son numéro de maillot. « c’est incroyable ce que nos fans ont fait. Et nos joueurs aussi, la manière dont ils se sont comportés en marge des funérailles », a-t-il ajouté, tout en reconnaissant la difficulté de continuer à préparer les rencontres alors que le deuil touche encore profondément la famille et toute la ville de Liverpool.

