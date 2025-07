Liverpool : la presse espagnole annonce le décès de Diogo Jota !

Alors qu’il était en voiture avec son frère André, joueur de 26 ans évoluant à Penafiel du côté de la province de Zamora dans le nord-ouest de l’Espagne, l’attaquant de Liverpool, Diogo Jota (28 ans) aurait eu un accident de la route mortel selon les informations de Marca. Un accident qui se serait produit au niveau du kilomètre 65 de l’A52 aux alentours de la municipalité de Palacios de Sanabria.

Un accident terrible surtout que le joueur s’était marié le 22 juin dernier et profitait pleinement de ses vacances. Malheureusement, l’accident a provoqué un incendie et la voiture a été engloutie par les flammes. Un drame terrible qui va laisser les supporters de Liverpool, du Portugal et du football en général en deuil…

Une belle carrière avec Liverpool et le Portugal

Champion d’Angleterre cette saison avec Liverpool, Diogo Jota sortait d’un exercice solide avec le club anglais avec 9 buts et 4 offrandes en 37 rencontres malgré quelques pépins physiques. Formé à Paços de Ferreira, passé à l’Atlético de Madrid et Porto, c’est du côté de Wolverhampton qu’il a explosé avant de rejoindre Liverpool à l’été 2020 contre 44,7 millions d’euros.

International portugais avec 49 capes pour 14 buts, le natif de Porto compte à son palmarès les Ligues des Nations 2019 et 2025 avec le Portugal et a aussi disputé l’Euro 2020 et l’Euro 2024. Il avait manqué la Coupe du monde 2022 sur blessure. Néanmoins, le football semble désormais très secondaire face à ce terrible drame …