Bordeaux va toucher le pactole avec la vente de Gaetan Laborde

C’est parfois certains avantages du mercato : des transferts peuvent rapporter gros de manière imprévu. Ce lundi, l’OGC Nice a annoncé le départ de Gaëtan Laborde direction l’Arabie saoudite et le club Al-Diraiyah Club. Ce transfert va rapporter 4 millions d’euros à la formation niçoise. Un petit deal intéressant qui a aussi des avantages pour… Bordeaux.

En effet, les Girondins vont toucher une partie de ce transfert puisque c’est le club formateur de Gaetan Laborde. Avec le mécanisme de solidarité de la FIFA, Bordeaux va toucher plus de 140 000 euros avec ce transfert selon Sportune. Une somme non négligeable pour le club de National 2 qui va donc pouvoir souffler un peu plus financièrement. Gérard Lopez doit être content…