Liverpool a déjà un problème avec l’une de ses recrues

«Liverpool a conclu un accord pour le transfert de Giorgi Mamardashvili, sous réserve de l’obtention d’un permis de travail et d’une autorisation internationale. Le gardien de but de Valence devrait rejoindre Anfield pour la saison 2025-26. Les Reds ont conclu un accord pour le joueur de 23 ans qui restera en Espagne jusqu’à la fin de la campagne actuelle avec Los Che avant de rejoindre la Mersey l’été prochain» pouvait-on lire dans un communiqué des Reds il y a un an. Tout juste débarqué d’un Euro 2024 magique avec la Géorgie qui faisait suite à plusieurs saisons intéressantes en Liga, Giorgi Mamardashvili s’installait comme l’un des gardiens les plus prometteurs de la planète.

La suite après cette publicité

Resté un an en prêt à Valence, il a connu une saison compliquée à l’image de son club où il a joué le maintien avant que le printemps ne se passe bien mieux du côté des Murciélagos. Un exercice exigeant pour Giorgi Mamardashvili qui n’est pas arrivé dans les meilleures conditions à Liverpool si on parle sur le plan de la confiance. Cependant, le club anglais compte bien sur lui et a même décidé de vendre sa performante doublure Caoimhín Kelleher à Brentford afin de lui faire une place dans l’effectif. Désormais en concurrence avec Alisson Becker, le gardien de 24 ans est dans le grand bain et chaque sortie sera décisive s’il veut prendre le dessus sur l’un des meilleurs gardiens du monde.

La suite après cette publicité

Un premier test raté

Et son sélectionneur Willy Sagnol n’est pas inquiet pour lui. Interrogé sur le site du club de Liverpool, il s’est montré très confiant : «devenir gardien de but de Liverpool est, bien sûr, un grand pas en avant pour lui. Mais je suis sûr qu’il est suffisamment stable dans sa tête, je suis sûr qu’il va faire face à un autre type de pression. Lorsque vous commencez votre carrière en Géorgie et que vous pouvez vous adapter si rapidement au football espagnol, je ne doute pas qu’il s’adaptera très bien au football anglais également.» Et les premiers matches ont été intéressant pour lui puisqu’il a su garder ses buts inviolés contre Preston North End qui a marqué à sa sortie (victoire 3-1) et le scénario s’est reproduit contre Stoke City (5-0).

Cependant, il affrontait l’AC Milan ce samedi du côté d’Hong Kong et cela a été bien plus compliqué. Alors que le score était de 1-1 à la pause, il a concédé 3 buts lors d’une défaite 4-2 des siens. Si les deux premiers buts concédés ne sont pas spécialement de son fait, c’est sur une grosse erreur de sa part et de Kostas Tsimikas qu’est arrivé le quatrième but signé Noah Okafor. Une grosse boulette pour le géorgien qui a hérité d’un 4 dans le Liverpool Echo : «il n’a rien pu faire sur les deux premiers buts et il n’a pas eu grand-chose à faire face à la volonté de Milan de jouer en contre-attaque. Il a vécu un moment d’horreur sur le quatrième but.» Alors que Florian Wirtz a aussi vécu une première difficile face aux Milanais, Giorgi Mamardashvili va devoir être plus vigilant et éviter ce genre d’erreur s’il veut être plus qu’une simple doublure d’Alisson Becker.