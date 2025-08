Le FC Barcelone impose ses conditions au Paris FC pour Hector Fort

Le Paris FC n’est pas un promu comme les autres. Depuis le rachat du club par la famille Arnault (la holding familiale Agache Sports est devenue propriétaire à 52 %), supplée par l’expertise et les moyens de Red bull (11 % des parts), les ambitions de montée en Ligue 1 ont enfin été concrétisées. Il faut désormais se renforcer pour se maintenir et là aussi, le carnet de chèques est de sortie. Depuis le début du mercato, le PFC est le 3e club le plus dépensier de France après Strasbourg (90 M€) et l’OM (64 M€).

La suite après cette publicité

35 M€ ont déjà été déboursés pour les signatures d’Otavio (17 M€ depuis Porto), Nhoa Sangui (9,5 M€ depuis Reims), Moses Simon (7 M€ de Nantes) et Thibault De Smet (1,5 M€ en provenance de Reims). C’est encore loin d’être terminé puisque Mohamed Bayo est courtisé, ce que nous vous révélions plus tôt dans la semaine, et qu’un latéral droit est la priorité du moment. Mardi, nous indiquions même qu’un accord avec la Real Sociedad à hauteur de 3,5 M€ avait été trouvé pour la venue d’Hamari Traoré.

La suite après cette publicité

Le Barça est disposé à vendre Hector Fort

Il manque encore le feu vert de l’international malien, en fin de contrat dans un an au Pays basque. La direction scrute ailleurs également pour se renforcer à ce poste où les présences de Mathys Tourraine et de Sofiane Alakouchet apparaissent un peu justes pour la Ligue 1. Son regard s’est arrêté de l’autre côté du nord de l’Espagne, au FC Barcelone, sur le jeune Hector Fort (19 ans). Le remplaçant de Jules Koundé (17 matchs de Liga l’an passé) a son importance chez les Blaugranas mais il joue peu face aux performances toujours plus régulières de l’international français.

D’après Sport, le Barça n’est pas contre céder son joueur formé à la Masia mais sous certaines conditions. D’abord, il préfère une vente sèche plutôt qu’un prêt, tout en conservant la possibilité de le récupérer plus tard, ou de se faire de l’argent. Les Culés sont disposés à le laisser en conservant un pourcentage élevé sur une potentielle revente, et une option de rachat à un tarif préférentiel. Ces conditions semblent accessibles pour le PFC, qui devra néanmoins se méfier de la concurrence. Gérone est très intéressé, tout comme Majorque.