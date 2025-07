Accord Paris FC-Real Sociedad pour Hamari Traoré !

Le Paris FC poursuit son travail dans ce mercato pour préparer sa rentrée en Ligue 1. Cette fois, le club de la capitale, vainqueur un peu plus tôt dans la soirée de son match amical contre le FC Sion (3-1), a des vues sur l’Espagne. D’après nos informations, la direction tient un accord avec la Real Sociedad pour Hamari Traoré (31 ans). Les discussions sont donc très avancées pour ce transfert mais il manque encore l’accord du joueur.

Les négociations se poursuivent pour trouver un terrain d’entente avec l’international malien, dont le contrat aux Pays Basque s’achève en 2026. Avec une indemnité à verser autour de 3,5 M€, le club de Liga n’a pas été trop exigeant pour accepter de se séparer de son latéral droit, qui n’a participé qu’à 13 matchs toutes compétitions confondues cette saison (1 passe décisive). La faute à une grave blessure début septembre 2024 qui l’a éloigné des terrains de longs mois.

La Real a dit oui pour un accord à 3,5 M€

Revenu assez rapidement à la compétition, il a pu rejouer progressivement dès le mois de mars, alternant entre titularisations et mise en repos. Son retour n’a pas refroidi le PFC de le contacter. Elle voit en lui un joueur d’expérience, exemplaire sur le terrain, et un leader capable de fédérer un vestiaire. Sa première saison à la Real en témoigne, avec pas moins de 40 matchs joués (2 passes décisives) et un parcours en Ligue des Champions jusqu’aux 8es de finale.

S’il faut encore parvenir à un terrain d’entente avec l’ancien capitaine du Stade Rennais, le PFC confirme sa capacité à attirer des profils particulièrement intéressants. Otavio (17 M€ depuis Porto), Nhoa Sangui (9,5 M€ depuis Reims), Moses Simon (7 M€ de Nantes) et Thibault De Smet (1,5 M€ en provenance de Reims) ont tous débarqué. Mohamed Bayo est lui courtisé, ce que nous vous révélions plus tôt dans la journée. Sous l’impulsion d’Agache Sports (la holding familiale de Bernard Arnault) et de Red Bull, le club de la capitale n’est décidément pas un promu comme les autres.