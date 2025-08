Real Madrid : Endrick pourrait être le nouveau numéro 9

Le changement de numéro de Kylian Mbappé, devenu le nouveau '10' du Real Madrid après le départ de la légende Luka Modrić, constitue un joli coup marketing, mais pose également un petit casse-tête pour les Merengues. En effet, le doute persiste quant à l’identité du prochain détenteur du numéro 9, historiquement associé au poste d’avant-centre.

Le journal AS révèle que, pour le moment, c’est le Brésilien Endrick qui mène la course en devançant l’Espagnol Gonzalo García, révélé cet été lors de la Coupe du Monde des Clubs (6 matchs, 4 buts, 1 passe décisive). Problème : l’incertitude entourant l’avenir du jeune international auriverde (14 sélections, 3 buts) retarde toute décision et maintient le suspense. Recruté à River Plate pour environ 45 millions, Franco Mastantuono rejoindra le Real Madrid le 14 août prochain, jour de ses 18 ans. Il pourrait devenir un autre candidat à porter l’ancien numéro de Mbappé, puisque, comme le rappelle aussi le quotidien espagnol, la direction madrilène préfère présenter ses nouvelles recrues avec un numéro de maillot pour des raisons marketing. Si aucune décision n’est prise en deux semaines, il est possible que l’Argentin prenne ses responsabilités dès son arrivée.