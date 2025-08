Real Madrid : coup de théâtre pour le nouveau n°9

De KM9 à KM10. Cet été, Kylian Mbappé a récupéré le numéro 10 qui était sans propriétaire depuis le départ libre de Luka Modric après la Coupe du Monde des Clubs. Le Real Madrid a poussé en coulisses pour que le Français prenne le relais, lui qui est une véritable poule aux œufs d’or. Les tuniques floquées à son nom et au n°10 s’arrachent dans les boutiques du club. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu se frottent donc déjà les mains, eux qui étaient en pleine réflexion concernant le joueur qui héritera du n°9.

Si le nom de Franco Mastantuono a été cité, cela se jouait entre Endrick et Gonzalo Garcia. Deux joueurs également en concurrence pour occuper le rôle de doublure de Kylian Mbappé en attaque. La semaine dernière, plusieurs médias espagnols ont expliqué qu’il n’en resterait qu’un entre le Brésilien et l’Espagnol, qui a été la sensation de l’été lors du Mondial des Clubs. Son profil, ses qualités et son potentiel, ainsi que son attitude, ont séduit le staff de Xabi Alonso. Le technicien ibérique a été convaincu.

Gonzalo Garcia est l’élu

Dans le même temps, Endrick, lui, n’a pas pu défendre ses chances puisqu’il a été blessé avant de rechuter. En plus de cela, il a passé une première année mitigée à Madrid. Ce qui a poussé le coach et la direction à l’orienter vers un prêt. Hier, la Cadena SER a d’ailleurs révélé qu’il avait envisagé un temps cette option en acceptant de rejoindre la Real Sociedad. Mais sa nouvelle blessure a tout changé. L’international auriverde veut rester dans la capitale espagnole. Il ne partira pas cet été assurent plusieurs publications ibériques.

Ce qui aurait dû ouvrir la porte pour Gonzalo Garcia. Sauf que le joueur ne veut pas s’en aller, lui qui a été proche de Getafe et qui est dragué par la Premier League. Le sentiment est le même de la part du Real Madrid, qui veut avancer avec lui. Marca assure qu’il va bien rester chez les Merengues cette saison. Mieux, c’est lui qui va récupérer le numéro 9. Endrick ne souhaite pas abandonner le n°16 qu’il a porté la saison dernière. Cela profite donc à "Golzalo", qui pourra faire ses preuves durant au moins les six prochains mois après avoir été le tube de l’été. Le Real Madrid, qui voulait prêter Endrick ou Gonzalo Garcia, se retrouve donc avec les deux joueurs sur les bras.