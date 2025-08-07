Real Madrid : l’énorme défi de Xabi Alonso avec Mbappé et Vinicius Jr

Xabi Alonso a eu un bel aperçu du travail qui l’attend à la tête du Real Madrid. Le jeune tacticien espagnol, pour ses premiers pas à la tête de l’équipe, a vécu une Coupe du Monde des Clubs riche en rebondissements. Arrivé avec des idées précises tactiquement, Xabi Alonso a essayé de mettre en place son système, mais il s’est heurté à des joueurs pas toujours compatibles avec ses idées. Lors de la seule titularisation de Kylian Mbappé (qui était touché par un gros virus pendant le début de la compétition), l’ancien coach du Bayer Leverkusen a pu observer à quel point son équipe était déséquilibrée avec le duo Vinicius-Mbappé.

La suite après cette publicité

Face au PSG, le Real Madrid a sombré avec une très large défaite (0-4) et des interrogations. En repos depuis, Xabi Alonso a eu le temps de se pencher sur un sujet régulièrement évoqué dans la presse espagnole et internationale. Comment faire cohabiter Vinicius Jr et Mbappé sans créer un déséquilibre dans son équipe ? Les deux joueurs sont-ils capables de se mettre au service de l’équipe sans ballon ? Avec ballon, les deux joueurs, qui aiment naturellement partir de la gauche, peuvent-ils être compatibles ? Ce jeudi, le quotidien Marca dévoile dans son édition du jour que Xabi Alonso a passé son été sur la question en étudiant minutieusement les matches de la saison passée.

La suite après cette publicité

Xabi Alonso a étudié la question

Mbappé et Vinicius n’ont trouvé le chemin des filets dans le même match que 8 fois sur les 47 matches qu’ils ont disputés ensemble. Depuis le 9 mars, ils n’ont plus marqué dans le même match. Même la connexion entre les deux n’est pas encore fluide puisque Vinicius n’a délivré que 5 passes décisives sur les plus de 40 buts de Mbappé (19 passes décisives au total pour le Brésilien). Pour le Français, il n’a délivré que… deux offrandes à Vinicius. Un sujet bien approfondi par Xabi Alonso qui a glissé à son staff que le succès du Real Madrid ne pourrait que par sa capacité à trouver comment faire cohabiter les deux hommes. Ce que n’a pas réussi à faire Carlo Ancelotti.

Si en public, lors de sa présentation devant la presse, Xabi Alonso a expliqué qu’il était chanceux d’avoir les deux joueurs dans son équipe, il reste conscient que la tâche est difficile. Le quotidien espagnol explique que le coach de 43 ans a réfléchi à comment faire comprendre aux stars qu’elles devaient se mettre au service du collectif et surtout qu’elles « peuvent se responsabiliser mutuellement». C’est là tout le défi de Xabi Alonso. Il aura quelques semaines pour mettre son travail en place mais la saison du Real Madrid dépendra clairement de la réussite de cette mission.