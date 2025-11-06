Menu Rechercher
Ligue des Champions

Toni Kroos trouve injuste l’expulsion de Luis Diaz après son tacle sur Hakimi

PSG 1-2 Bayern Munich

Mardi soir, Luis Diaz a été expulsé après son tacle par derrière sur Achraf Hakimi. Une décision qui n’est pas juste selon Toni Kroos (35 ans). Dans son podcast Einfach mal Luppen, il a confié : «pour moi, c’est clair : ce n’était pas un carton rouge. L’arbitre a laissé la blessure d’Hakimi influencer son appréciation de l’action ». Selon lui, le tacle du Colombien est dur mais « pas intentionnel ».

Il a ajouté : « si Hakimi s’était relevé après le contact, personne n’aurait revu l’action. Dans ce genre de situation, l’arbitre doit juger l’action elle-même, et non ses conséquences.» Le Marocain, qui a quitté le terrain en larmes, souffre d’une entorse et sera éloigné des terrains entre 6 et 10 semaines.

