CDM

BON PLAN : les maillots CDM 2026 de l’Allemagne et du Mexique déjà en promo

Par Publi-communiqué
1 min.
Le maillot de l'Allemagne pour la Coupe du Monde 2026 @Maxppp

Si la Coupe du Monde 2026 ne débute que le 11 juin prochain, les Nations dévoilent peu à peu les tuniques qu’elles porteront au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Certaines sont déjà à la vente comme celle de l’Allemagne ou encore du Mexique en vente depuis quelques heures.

Pour fêter leur arrivée, la boutique FOOT.FR vous propose une offre exceptionnelle avec - 15 % (grâce au code promo FM15WC26) sur ces deux maillots emblématiques (disponibles en junior, adulte et manches longues) et qui font déjà partie des plus beaux de la compétition. Le maillot de l’Allemagne rend hommage à un maillot iconique : celui de 1990 et du sacre en Italie, avec ses losanges colorés. Quant au maillot du Mexique, il est librement inspiré de la culture maya avec ses motifs traditionnels.

