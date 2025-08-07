Menu Rechercher
BO 2025 : le PSG réagit à ses nombreuses nominations

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi @Maxppp

Ce jeudi, France Football révèle au compte-goutte les nommés dans les diverses catégories pour le Ballon d’Or 2025. Le club de la capitale vient d’ailleurs d’être nommé parmi les 5 meilleurs clubs du monde de l’année. De quoi rendre fier les Franciliens. «Une nomination qui célèbre l’esprit d’équipe ! Le Paris Saint-Germain est en lice pour le trophée du Meilleur Club masculin de l’année ! Une immense fierté.»

Paris Saint-Germain
Une nomination qui célèbre l'esprit d'équipe ! 🤩

Le Paris Saint-Germain est en lice pour le trophée du Meilleur Club masculin de l’année !

Une immense fierté ❤️💙

#Ballondor
Voir sur X

Les pensionnaires du Parc des Princes se sont également réjouis pour Luis Enrique, favori pour le titre d’entraîneur de l’année. «Notre entraîneur Luis Enrique est nommé pour le Trophée Johan Cruyff 2025. Une belle récompense pour l’ensemble de son travail à la tête de notre équipe. Bravo Coach !» Le PSG a aussi salué Gianluigi Donnarumma, en lice pour le Trophée Yachine, ainsi que João Neves et Désiré, tous deux nommés pour le Trophée Kopa.

