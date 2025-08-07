BO 2025 : voici les 5 meilleurs clubs du monde

Après les acteurs, place aux clubs pour les récompenses. L’an dernier, le Real Madrid avait été sacré meilleur club du monde de la saison 2023/2024, cette fois, il remet son titre en jeu puisqu’il n’est pas nommé. Les prétendants sont le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Chelsea, Liverpool et Botafogo.

Le résultat sera annoncé le 22 septembre prochain. Dans la catégorie féminine, les cinq clubs concernés sont Arsenal, le FC Barcelone, Chelsea, l’OL Lyonnes et Orlando Pride.