BO 2025 : voici les 5 meilleurs clubs du monde

Par Aurélien Macedo
PSG Coupe du Monde des Clubs @Maxppp

Après les acteurs, place aux clubs pour les récompenses. L’an dernier, le Real Madrid avait été sacré meilleur club du monde de la saison 2023/2024, cette fois, il remet son titre en jeu puisqu’il n’est pas nommé. Les prétendants sont le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Chelsea, Liverpool et Botafogo.

Ballon d'Or
Here are all our nominees for the 2025 Men's Club of the Year ⤵️

FC Barcelona
Botafogo
Chelsea
Liverpool
Paris Saint-Germain

Le résultat sera annoncé le 22 septembre prochain. Dans la catégorie féminine, les cinq clubs concernés sont Arsenal, le FC Barcelone, Chelsea, l’OL Lyonnes et Orlando Pride.

