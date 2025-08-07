Xabi Alonso fait une première victime au Real Madrid

Cet été, Xabi Alonso a pris les commandes du Real Madrid. Le coach a déjà imposé ses choix, lui qui compte sur Fran Garcia et Gonzalo Garcia. En revanche, il n’est pas contre les départs de Rodrygo, Alaba ou encore Endrick. Mais tous veulent rester. L’ancien milieu de terrain a aussi dicté sa loi en ce qui concerne son staff.

Mundo Deportivo explique que le coach et son club ont décidé de licencier Itziar González de Arriba. Celui qui occupait la fonction de nutritionniste de l’équipe première depuis un an a été prié de s’en aller, alors qu’il lui restait une année de contrat. La décision a été prise après le Mondial des Clubs. Les Merengues, qui n’étaient pas contents de son travail, travaillent pour trouver son successeur.