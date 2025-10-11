La tension monte entre l’équipe de France et le Real Madrid !

C’est reparti pour un tour, comme à chaque trêve internationale ou presque. Le Real Madrid a dû trembler hier lorsqu’il a vu le tacle un peu grossier en seconde période sur Kylian Mbappé. Déjà buteur dans ce match, le capitaine des Bleus a préféré continuer dans un premier temps, avant de céder sa place. «Il a repris un coup sur la même cheville. La douleur diminue quand il est au repos. En match, forcément il y a des contacts. On verra ça après. Il a une gêne qui n’est pas idéale pour lui», expliquait Didier Deschamps après la rencontre sur TF1.

Ce rendez-vous international s’arrête déjà pour le buteur. Il rentre à Madrid et ne sera pas de la rencontre lundi prochain en Islande, toujours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La presse espagnole s’est vite emparée du sujet hier, accusant le sélectionneur des Bleus d’avoir manqué à certains de ses devoirs en ne ménageant pas la star. Elle lui reproche de l’avoir «exposé dans un match largement maîtrisé.» Touché à la cheville, Mbappé a donc d’ores et déjà rendez-vous avec les médecins du Real Madrid, qui l’attendent de pied ferme.

Le Real Madrid est surpris du traitement des Bleus avec Mbappé

A la Casa Blanca aussi, le sentiment de colère domine. Selon Marca, le staff médical avait fait part des problèmes physiques du Français, malgré sa convocation. L’équipe de France connaissait sa fragilité physique à cette fameuse cheville. Mbappé s’est d’ailleurs entraîné en marge en début de semaine, participant à sa première séance collective à la veille de la rencontre face à l’Azerbaïdjan seulement. Le voir jouer n’a pas surpris le Real, mais le voir jouer pendant la quasi-totalité du match, alors que le score était déjà acté face à un faible adversaire, oui.

«Au Real Madrid, il n’y avait rien qui ressemblait à un accord sur le nombre de minutes que Mbappé devrait jouer avec la France, mais il était surprenant qu’il ait joué presque tout le match», écrit le journal, toujours bien informé sur l’actualité du club merengue. La grimace est même double ce matin car à l’autre bout du monde, c’est Franco Mastantuono qui a dû, lui aussi, rentrer prématurément en Espagne après s’être blessé avec l’Argentine. Lui aussi était parti touché et revient avec une élongation de la cuisse gauche…