Nouvelle réorganisation chez la société Eagle Group de John Textor

La société Eagle Football Group, propriété de John Textor, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais et également détenteur de la SAF du Botafogo, connaît une nouvelle secousse interne d’après Globo Esporte. Après le départ récent de Christopher Mallon, c’est désormais Mark Affolter, l’un des principaux membres du conseil directeur, qui quitte ses fonctions. Il sera remplacé par Hemen Tseayo, actuel directeur du développement stratégique du Tottenham. Tseayo conservera son poste au sein du club londonien tout en rejoignant le conseil de la société américaine.

Mark Affolter, proche partenaire du fonds d’investissement Ares, avait joué un rôle clé dans l’acquisition de l’Olympique Lyonnais par Textor. Il faisait partie du conseil d’administration de l’Eagle Football, structure qui détient officiellement le club de Botafogo. Son départ intervient moins d’une semaine après celui de Chris Mallon, autre figure importante du groupe. Cette double démission marque une nouvelle étape dans la réorganisation interne de l’empire multisport de John Textor.