OL : John Textor obtient un sursis d’un an pour rembourser sa dette

Comme révélé par l’AFP, le fonds d’investissement américain Ares a accordé un sursis de douze mois au groupe Eagle de John Textor, actuellement en grande difficulté financière. Si le montant encore dû par Eagle Football à Ares n’est pas connu, l’Américain devait initialement rembourser une dette de 450 millions de dollars d’ici 2028 à des taux compris entre 16 et 22 %.

L’ex-patron de l’OL peut donc au moins se satisfaire de cette "faveur" accordée par le fonds américain. «Nous sommes heureux de bénéficier du soutien de notre prêteur principal. Il ne faut pas accorder trop d’importance à la durée du sursis. Ares a simplement fourni l’assurance minimale nécessaire pour que l’auditeur puisse signer l’audit en toute sérénité», a expliqué Textor au micro de l’AFP.