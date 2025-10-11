OL : Enzo Molebe veut remporter le Ballon d’Or

Les récents Ballon d’Or de Karim Benzema et Ousmane Dembélé ont donné des idées aux jeunes joueurs français. En montrant que l’on peut croire en ses rêves et devenir le meilleur joueur du monde le temps d’une saison, les deux attaquants français ont montré la voie. Une route que veut emprunter Enzo Molebe. Remplaçant depuis le début de saison à l’OL, l’attaquant de 18 ans a de grands objectifs pour sa carrière.

Considéré comme un grand espoir du football français à son poste, Molebe a expliqué dans un entretien accordé à Onze Mondial qu’il visait le Ballon d’Or : «je rêve de gagner le Ballon d’Or et devenir le meilleur attaquant que le monde ait jamais connu. En dehors du foot, construire une famille, me marier, avoir des enfants.» Voilà qui est dit.