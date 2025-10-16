Mercato : l’OL lâche ses vérités sur l’arrivée surprise du joker Hans Hateboer

L’Olympique Lyonnais ne chôme pas pendant les trêves. En septembre dernier, les pensionnaires du Groupama Stadium ont bouclé l’arrivée de Rachid Ghezzal, libre de tout contrat. L’Algérien de 33 ans est venu renforcer les troupes de Paulo Fonseca. Un peu plus d’un mois plus tard, Matthieu Louis-Jean et ses équipes ont récidivé pendant la coupure du mois d’octobre. Comme révélé sur notre site hier soir, les Lyonnais sont proches de boucler le prêt du Rennais Hans Hateboer en tant que joker comme le règlement le permet.

Le Néerlandais de 31 ans n’a joué que 22 minutes cette saison (20 septembre conte Nantes, ndlr) sous les ordres d’un Habib Beye avec lequel il ne s’entend plus. Prêt à relever un nouveau challenge, le footballeur âgé de 31 ans voit donc l’intérêt lyonnais d’un bon œil après être resté à quai lors du dernier marché des transferts. Hier soir, cette opération n’était pas encore bouclée. Mais elle était en très bonne voie, d’autant que les Bretons sont prêts à s’en séparer. Ce jeudi, Paulo Fonseca a été questionné sur ce dossier brûlant.

Fonseca veut au moins un défenseur

De passage face à la presse à deux jours d’un déplacement à l’Allianz Riviera de Nice, le technicien portugais a répondu sur cette possible arrivée. «Je dois dire la vérité, c’est une possibilité de le voir arriver, mais je n’aime pas parler des joueurs qui ne sont pas ici. S’il arrive, on parlera d’Hans, mais pas pour le moment» Une réponse qui a laissé les journalistes présents sur leur faim. Mais l’ancien entraîneur du LOSC et de l’AC Milan a été relancé sur le sujet par la suite. Cette fois-ci, il a reconnu qu’un spécialiste du poste était recherché par son club en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera entre décembre et janvier prochain.

«Nous avons besoin d’un défenseur. Un profil qui peut jouer dans différentes positions. Moussa (Niakhaté) et Clinton (Mata) ne seront pas à l’OL avec la CAN. Il manque donc des joueurs». Fonseca va perdre deux titulaires (Niakhaté avec le Sénégal, Mata avec l’Angola, ndlr) et veut donc du renfort. D’autant que les deux joueurs sont essentiels cette saison à leur poste. Le coach peut compter sur Ruben Kluivert, mais il fait plus office de remplaçant à ses yeux. Avec Hans Hateboer, qui pourrait arriver dans les prochains jours, Paulo Fonseca aura une option en plus à ce poste qui donne plutôt satisfaction depuis le début de cet exercice 2025-26.