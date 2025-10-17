Menu Rechercher
PSG : la grosse frustration de Luis Enrique après le nul concédé face à Strasbourg

Luis Enrique sur le banc du PSG face à l'Atalanta @Maxppp
PSG 3-3 Strasbourg

En ouverture de la 8e journée de Ligue 1, le PSG n’a pu faire mieux qu’un match nul (3-3) face à Strasbourg. Parfaitement lancés par Bradley Barcola, les Parisiens ont finalement fait preuve d’une certaine fragilité défensive. Des lacunes qui ont logiquement frustré Luis Enrique. «Aucun entraîneur ne prend du plaisir quand il encaisse trois buts. C’est impossible d’être content. Mais je cherche toujours à améliorer mon travail. J’ai la chance d’avoir beaucoup d’informations à analyser, et on va s’appuyer dessus pour progresser», a ainsi concédé le coach parisien en conférence de presse.

Avant de poursuivre : «en première mi-temps, on a bien commencé, on a montré notre supériorité, mais la fin de cette première période a été la pire. On a souffert, et ça a été compliqué. L’intensité a été meilleure en seconde période, on a su remonter. C’est dommage, car nos supporters ont été incroyables et méritaient mieux. Mais c’est comme ça». Frustrant.

