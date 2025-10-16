Olivier Giroud raconte son incroyable but contre Crystal Palace

Olivier Giroud n’a rien perdu de son goût pour le spectaculaire. Dans un entretien pour L’Équipe, l’attaquant du LOSC est revenu sur l’un des moments les plus marquants de sa carrière : son fameux coup du scorpion inscrit avec Arsenal contre Crystal Palace en 2017. Un geste resté dans les mémoires et que le Français décrit avec un mélange de fierté et d’humilité : « avec toute l’humilité qui est la mienne, ce geste, on ne le reverra plus jamais. Il y avait tout qui était là pour que ce soit une réussite incroyable. J’ai eu la réussite à 101 % ! »

Toujours passionné par les gestes acrobatiques, Giroud avoue qu’il continue d’en tenter « presque un par match » à Lille, même si le lendemain, « le dos tire un peu plus » d’après lui. Admiratif d’Ibrahimovic et de Jean-Pierre Papin, il explique que ce genre d’inspiration instinctive fait partie de son identité : « le geste instinctif, personne ne va penser que tu vas le faire, et c’est ce qui fait le show. Réussir quelque chose que tu as travaillé à l’entraînement, c’est une satisfaction différente. » À 39 ans, l’attaquant lillois reste fidèle à ce style spectaculaire qui a marqué sa carrière et séduit ses supporters.