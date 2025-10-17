Bonne nouvelle pour le Barça et le Camp Nou !

Le FC Barcelone aperçoit enfin la lumière au bout du tunnel. Le halo est encore lointain, mais c’est tout de même une avancée dans ces travaux qui n’en finissent plus. D’après Catalunya Ràdio, le club a reçu l’autorisation de la mairie pour ouvrir la tribune sud et la tribune Spotify pour une jauge totale de 27 000 spectateurs. Pour autant, les Blaugranas ne vont pas revenir de sitôt dans leur antre historique, et ce pour des raisons économiques.

Rouvrir le stade avec si peu de fans ferait perdre de l’argent au club. Après avoir reçu cette première licence d’occupation, les Culés patienteront jusqu’à la seconde autorisation, celle qui leur permettra d’ouvrir une tribune latérale faisant monter la capacité d’accueil à 45 000 places. Aucune date de retour n’a encore été fixée, mais la fin de l’année est espérée. D’ici là, le Barça restera à Montjuïc.