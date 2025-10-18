Menu Rechercher
Commenter 6
Liga

FC Barcelone : Lamine Yamal et Fermin Lopez dans le groupe face à Girona

Par Jordan Pardon
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Barcelone Girona

À huit jours du Clasico, les bonnes nouvelles arrivent enfin pour le FC Barcelone. Touché depuis plusieurs semaines au niveau du pubis, Lamine Yamal est dans le groupe catalan pour le derby face à Girona cet après-midi. Il n’est pas le seul revenant puisque Fermin Lopez, blessé depuis un mois, signe aussi son retour.

La suite après cette publicité
FC Barcelona
📋𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 𝗟𝗜𝗦𝗧 #BarçaGirona
Voir sur X

Si les deux joueurs ne devraient pas commencer titulaires, ces retours vont redonner le sourire à Hansi Flick, pas épargné par les forfaits en ce moment. Dani Olmo, Gavi, Ferran Torres, Ter Stegen, Raphinha et Robert Lewandowski sont toujours écartés des terrains.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal
Fermín

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
Fermín Fermín
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier