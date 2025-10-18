FC Barcelone : Lamine Yamal et Fermin Lopez dans le groupe face à Girona

À huit jours du Clasico, les bonnes nouvelles arrivent enfin pour le FC Barcelone. Touché depuis plusieurs semaines au niveau du pubis, Lamine Yamal est dans le groupe catalan pour le derby face à Girona cet après-midi. Il n’est pas le seul revenant puisque Fermin Lopez, blessé depuis un mois, signe aussi son retour.

Si les deux joueurs ne devraient pas commencer titulaires, ces retours vont redonner le sourire à Hansi Flick, pas épargné par les forfaits en ce moment. Dani Olmo, Gavi, Ferran Torres, Ter Stegen, Raphinha et Robert Lewandowski sont toujours écartés des terrains.